Was jetzt in Deutschland gilt

1 Pflicht ist sie jetzt nicht mehr, freiwillig darf sie aber natürlich weiter getragen werden – die Maske im Nah- und Fernverkehr. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Im deutschen Fernverkehr fällt die Maske, im Nahverkehr war die Maskenpflicht vielerorts schon beendet. Aber wo muss weiterhin Mund-Nasen-Schutz getragen werden?















Es ist der 2. Februar 2023 – und in Deutschlands Bussen und Bahnen fällt nach fast drei Jahren Corona die Maskenpflicht. Nachdem schon einige Bundesländer in ihrem Regionalverkehr die Regel bereits aufgehoben haben (in Baden-Württembergs Nahverkehr musste beispielsweise schon einen Tag früher keine Maske mehr getragen werden), gilt von Donnerstag an auch in den restlichen Ländern und im Fernverkehr keine Pflicht mehr, eine Maske zu tragen.

Wo gilt die neue Regelung?

Im Nah- und im kompletten Fernverkehr – also in ICEs, ICs, ECs aber auch in Fernbussen wie Flixbus. Eigentlich hätte die Maskenpflicht im Fernverkehr noch bis April gelten sollen, aber die Corona-Lage hat sich inzwischen so entspannt, dass ein früheres Ende der Regelung möglich war.

Was sagt der Gesundheitsminister?

Karl Lauterbach empfiehlt, die Maske freiwillig weiter zu tragen. Nicht jedem dürfte das Ende der Maskenpflicht in Zügen, Bussen und Bahnen geheuer sein. Auf der Kurznachrichtenplattform Twitter gab es Forderungen, in den Zügen separate Bereiche für diejenigen einzurichten, die weiterhin nicht neben Fahrgästen ohne Maske sitzen wollen. Doch solche ausgewiesenen Bereiche werde es in den Fernzügen nicht geben, stellte die Bahn bereits klar.

Wo gilt die Maskenpflicht weiter?

Im Gesundheits- und Pflegebereich bleiben einige Corona-Regeln weiter bestehen: Bundesweit müssen Besucher von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen bis zum 7. April weiterhin FFP2-Maske tragen, für den Zutritt zu Kliniken und Pflegeheimen braucht es außerdem einen negativen Test.