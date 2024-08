1 Jedes Jahr am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Hier erfahren Sie, in welchen Bundesländern der Tag ein Feiertag ist. Foto: Spitzi-Foto / Shutterstock.com

Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. An diesem Tag feiern Katholiken die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel. Aber wo ist der Tag ein Feiertag?











Mariä Himmelfahrt ist nur im Saarland und teilweise auch in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. In Bayern ist Mariä Himmelfahrt nur in Teilen mit überwiegend katholischer Bevölkerung (letzte Volkszählung als Grundlage) ein Feiertag, was aktuell auf etwa 80 Prozent der bayrischen Gemeinden zutrifft (1704 Gemeinden mit Mariä Himmelfahrt als Feiertag / 352 Gemeinden ohne). In den restlichen Bundesländern liegt der Feiertag je nach Jahr oft in den Sommerferien, weshalb Schüler an diesem Tag nicht selten schulfrei haben.