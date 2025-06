Wo ist die Straße von Hormus – und warum ist sie so wichtig?

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist die nächste Stufe im ohnehin krisengeplagten Nahen Osten. Fernab, der Zivilbevölkerung der beiden Staaten, die unter den (fragwürdigen) Entscheidungen ihrer Regierungen oder Regime leiden, hat die kriegerische Auseinandersetzungen schon jetzt Auswirkugnen auch auf die Menschen in Europa. Und sie könnten noch deutlich größer werden.

Derzeit müssen Flugreisende teils längere Flugzeiten in Kauf nehmen, denn der Luftraum über Israel ist für zivile Maschinen gesperrt. Teils fallen Flüge deshalb komplett aus. Auch gibt es Reisewarnungen für die Region.

Warum ist die Straße von Hormus so wichtig?

Noch deutlich stärker dürften die Auswirkungen werden, falls Iran seine Drohung wahrmacht, die Straße von Hormus zu blockieren. Worum handelt es sich dabei – und warum ist der Weg so wichtig?

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt – und gilt als neuralgischer Punkt für die Weltwirtschaft. Seit der Antike passieren viele Handelsschiffe die Meerenge, die den Persischen Golf im Westen mit dem Golf von Oman, dem Arabischen Meer und dem Indischen Ozean im Osten verbindet. Zwischen den Inseln Larak (Iran) und Great Quoin und Salāma (Oman) ist es an der engsten Stelle nur etwa 38 Kilometer (20 Seemeilen) weit.

Durch die Straße von Hormus verläuft der gesamte Schiffsverkehr von und zu den Ölhäfen Kuwaits, Katars, Bahrains, des Irak, der Vereinigten Arabischen Emirate und Irans, dazu der größte Teil des saudi-arabischen Verkehrs. Schätzungen zufolge wird durch die Straße von Hormus rund ein Fünftel der globalen Ölproduktion sowie ein erheblicher Teil des Erdgases transportiert.

Wird die Straße von Hormus blockiert?

Iranische Militärs hatten schon in der Vergangenheit immer wieder mit einer Blockade der wichtigen Verbindung gedroht – und nach der militärischen Eskalation zuletzt wieder. Experten gehen davon aus, dass die Preise für Öl und Gas in diesem Fall in der EU drastisch steigen werden. Verbraucher dürften das beispielsweise beim Tanken spüren.

Blockade der Straße von Hormus hätte Folgen für deutsche Wirtschaft

Auch der Außenhandelsverband BGA hat bereits vor weitreichenden Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt. Eine Blockade hätte aus Sicht von Außenhandels-Chef Dirk Jandura „sofort Auswirkungen auf die westlichen Industrienationen“. Möglich seien auch Folgen für Deutschlands bilateralen Handel, warnte er.

„Nach den militärischen Angriffen Israels müssen deutsche Importeure, die Ware aus Israel beziehen, vermutlich mit Störungen der Lieferkette durch Schäden an der Infrastruktur, Ausgangssperren und Einschränkungen des Luftraumes rechnen“, sagte der Verbandschef. Da sich die Importe aus dem Iran auf einem niedrigen Niveau bewegten, würden die Auswirkungen „hier kaum spürbar sein“.