1 Allerheiligen findet am 01. November statt. Allerdings ist der Tag nicht in allen Bundesländern ein Feiertag. (Bundesländer im Überblick) Foto: Zolak / Shutterstock.com

Am 1. November ist wieder Allerheiligen. Der Tag ist allerdings kein bundesweiter Feiertag. Aber wo ist der 1.11. arbeits- und schulfrei?











Allerheiligen findet jedes Jahr am 01. November statt und gilt als stiller Feiertag, an dem, wie der Name schon sagt, der Heiligen der Kirche gedacht wird. Allerheiligen ist als kirchlicher Tag kein bundesweiter Feiertag. Arbeits- und schulfrei ist der Feiertag in den folgenden Bundesländern: