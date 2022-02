1 Auch in diesem Jahr empfangen Roland Trettl und Aline wieder die Kandidaten. Foto: RTL / Boris Breuer

First Dates Hotel: Drehort 2022

Auch im Jahr 2022 liegt der Drehort von First Dates Hotel wieder in Kroatien. Genauer gesagt, befindet sich das Hotel auf der Halbinsel Istrien in einem kleinen Dorf namens Mužolini Donji. Die nächstgrößte Stadt ist Buje, die ungefähr 5 Kilometer nordwestlich von Mužolini liegt. Der nächste internationale Flughafen liegt in Triest (48 Kilometer). Vom Flughafen Pula aus sind es circa 84 Kilometer bis zum First Dates Hotel.

Wie heißt das First Dates Hotel?

Echt oder fake? Auch diese Frage stellen sich viele Zuschauer der VOX-Sendung „First Dates Hotel“ immer wieder. Immerhin wirkt die Kulisse beinahe zu aufgesetzt und perfekt, um real zu sein. Doch das First Dates Hotel gibt es wirklich. Es heißt San Canzian Village & Hotel und ist ein 5-Sterne-Luxushotel.

Was kostet eine Nacht in dem Hotel?

Das First Dates Hotel San Canzian verfügt insgesamt über 24 Zimmer und eine Villa. Das günstigste Zimmer kostet laut Angaben von Booking.com für zwei Personen in der Nebensaison circa 255 € pro Nacht. In der Hauptsaison kann der günstigste Preis pro Nacht jedoch auf stolze 539 € ansteigen. Wer ein besseres Zimmer buchen will oder gar die Villa, muss dementsprechend noch tiefer in die Tasche greifen. Allerdings ist es aufgrund der angesagten Fernsehshow teilweise schwierig, überhaupt ein Zimmer zu ergattern.

