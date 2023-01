1 Die 16. Staffel geht bald los: Das Dschungelcamp auf RTL. Foto: Anton_Ivanov / shutterstock.com

Die 16. Staffel der Reality-TV-Show startet am 13.01.2023 und geht dieses Mal mit insgesamt 17 Tagen einen Tag länger als die Staffeln zuvor (3 – 15). Die Moderation übernehmen Sonja Zietlow und Jan Köppen.

Hier ziehen die Kandidaten in den Dschungel

Nachdem die Staffel 15 erstmals in Südafrika ausgerichtet wurde, kehrt die Staffel 16 wieder zurück nach Australien. Das Camp befindet sich in der Nähe von Murwillumbah an der östlichen Küste des Landes und circa 130 Kilometer südlich von Brisbane gelegen.

Welche Kandidaten sind dieses Jahr im Dschungelcamp?

Ins Dschungelcamp ziehen dieses Jahr

Tessa Bergmeier (Teilnehmerin bei „Germanys Next Topmodel“, „Die Alm“ und „Kampf der Realitystars“)

Verena Kerth (TV- und Radiomoderatorin)

Jana Pallaske (Schauspielerin, Teilnehmerin bei „Let’s Dance“ und „Das Sommerhaus der Stars“)

Jolina Mennen (Influencerin und Webvideoproduzentin)

Lucas Cordalis (Sänger und Musikproduzent)

Cosimo Citiolo (Teilnehmer bei „DSDS“, „Kampf der Realitystars“ und „Das Sommerhaus der Stars“)

Markus Mörl (NDW-Sänger)

Gigi Birofio (Teilnehmer bei „Ex on the Beach“, „Prominent getrennt“ und „Temptation Island VIP“)

Papis Loveday (Model, Teilnehmer bei „Promi Big Brother“)

Claudia Effenberg (Model, Designerin, Teilnehmerin bei „Promi Big Brother“)

Martin Semmelrogge (Schauspieler, Teilnehmer bei „Promi Big Brother“)

Cecilia Asoro (Teilnehmerin bei „Der Bachelor“, „Prominent getrennt“ und „Are You The One?“)

Ausstrahlung vom Dschungelcamp 2023

Start der Show ist der 13.01.2023 um 21:30 Uhr live auf RTL. Bis zum Finale am 29.01.2023 läuft die Show täglich um 22:15 Uhr auf RTL, außer freitags – hier kann die Show um 21:30 Uhr geschaut werden. Das Wiedersehen kommt dann am 30.01.2023 um 20:15 Uhr auf RTL. Zusätzlich laufen die Folgen auch nachträglich im Nachtprogramm von RTL sowie im Livestream und anschließend nach der ersten Ausstrahlung auf RTL+.