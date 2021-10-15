Wo ist Allerheiligen ein Feiertag? (1. November 2025)

Jedes Jahr hat seine Feiertage. Doch ob diese auch gesetzlich einen arbeitsfreien Tag bedeuten, ist je nach Bundesland unterschiedlich. Wie sieht es mit Allerheiligen am 1. November aus?

In vielen Teilen Deutschlands haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich zwei arbeitsfreie Feiertage im Kalender stehen. Allerdings: Nicht in allen 16 Bundesländern in Deutschland ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg ist das allerdings der Fall - und am 1. November muss niemand arbeiten. Vor allem bleiben 2025 aber die allermeisten Geschäfte am Samstag, 1. November, geschlossen - Ausnahme Tankstellen und manche Bäckereien (stundenweise).

In Deutschland müssen Menschen in den folgenden Bundesländern an diesem Tag nicht arbeiten, Schülerinnen und Schüler haben schulfrei, sofern der Tag auf einen Schultag unter der Woche fällt:

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Auch in einigen europäischen Ländern ist Allerheiligen ein Feiertag. Dazu zählen die folgenden:

Österreich

Schweiz (katholische Kantone)

Liechtenstein

Frankreich

Italien

Spanien

Allerheiligen und Co.: Feiertage in Baden-Württemberg

Dieses Jahr gibt es an Weihnachten noch zwei gesetzliche Feiertage im Südwesten. Insgesamt stehen bzw. standen in Baden-Württemberg im Jahr zwölf gesetzliche Feiertage auf dem Kalender.

Neujahr (1.1.)

Heilige Drei Könige (6.1.)

Karfreitag (18.4.)

Ostermontag (21.4.)

Tag der Arbeit (1.5.)

Christi Himmelfahrt (29.5.)

Pfingstmontag (9.6.)

Fronleichnam (19.6.)

Tag der deutschen Einheit (3.10.)

Allerheiligen (1.11.)

1. Weihnachtsfeiertag (25.12.)

2. Weihnachtsfeiertag (26.12.).

Allerheiligen: Was wird in Baden-Württemberg, Bayern und NRW gefeiert?

An Allerheiligen gedenken die Menschen der Heiligen der Kirche, der bekannten und heiliggesprochenen, aber auch derer, die im Verborgenen ihren Glauben gelebt und verteidigt und die christliche Botschaft verkündet haben. Es ist ein Hochfest im römisch-katholischen Kirchenjahr.Seit dem 9. Jahrhundert feiern katholische Christen dieses Fest alljährlich am 1. November. Papst Gregor III. legte fest, dass an diesem Tag in Rom aller Märtyrer der Kirche gedacht werden sollte.

Dieser Artikel erschien erstmals 2024 und wurde 2025 aktualisiert.