Wo ist Allerheiligen ein Feiertag? (1. November 2025)

Jedes Jahr hat seine Feiertage. Doch ob diese auch gesetzlich einen arbeitsfreien Tag bedeuten, ist je nach Bundesland unterschiedlich. Wie sieht es mit Allerheiligen am 1. November aus?
In vielen Teilen Deutschlands haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich zwei arbeitsfreie Feiertage im Kalender stehen. Allerdings: Nicht in allen 16 Bundesländern in Deutschland ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg ist das allerdings der Fall - und am 1. November muss niemand arbeiten. Vor allem bleiben 2025 aber die allermeisten Geschäfte am Samstag, 1. November, geschlossen - Ausnahme Tankstellen und manche Bäckereien (stundenweise).