Die AfD ist bei der Bundestagswahl zweitstärkste Kraft. In etlichen Gemeinden in Baden-Württemberg hat sie sogar die meisten Zweitstimmen geholt.

Genau 40 blaue Flecken hat die Baden-Württemberg-Karte nach der vorgezogenen Bundestagswahl am Sonntag. Es sind sehr viel mehr schwarze und deutlich weniger grüne Flecken. Auf den blauen liegt aber am Montagmorgen, nach Auszählung aller Stimmen, besonderes Augenmerk.

Die Karte zeigt, welche Partei in den 1101 Gemeinden im Land die meisten Zweitstimmen geholt hat. In 40 Orten ist dies die in Teilen rechtsextreme AfD – und in einem Ort nur halb:

Wo hat die AfD die meisten Stimmen?

Drei der Orte liegen im Rems-Murr-Kreis, darunter das für seine hohen AfD-Stimmenanteile bekannte Spiegelberg. Auch in der Großstadt Pforzheim und in der Mittelstadt Rastatt hat die rechtspopulistische Partei die meisten Zweitstimmen geholt – jedoch nicht die Direktmandate in den Wahlkreisen.

In Unterreichenbach, einer Nachbargemeinde von Pforzheim, kommt es zu einem Patt: CDU und AfD haben dort jeweils 388 Zweitstimmen erhalten und teilen sich Platz eins.

Bester Erststimmenwert in AfD-Hochburg Rottweil-Tuttlingen

Insgesamt holte die AfD am Sonntag in Baden-Württemberg (19,8 Prozent) weniger Zweitstimmen als bundesweit (20,8 Prozent), sie schneidet im Südwesten aber besser ab als in den anderen großen Flächenländern Bayern (19,0) und Niedersachsen (17,8).

Im Wahlkreis Bodensee, wo die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel angetreten war (ohne dort jedoch permanent zu wohnen), ist die Partei in keiner Gemeinde auf Platz eins gelandet. Im baden-württembergischen Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen hat sie jedoch das beste Erststimmenergebnis der Partei in ganz Westdeutschland geholt. Dort kam ihr Kandidat Joachim Bloch auf 27,5 Prozent der Erststimmen. Politisch also ein ganz anderes Bild als in der benachbarten Region Stuttgart, die über die A81 von Rottweil aus schnell zu erreichen ist.

