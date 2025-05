Wo fliegen in Baden-Württemberg heute am meisten Pollen?

1 Die Nase juckt, die Augen tränen: Allergiker spüren die Belasstung durch Pollen derzeit besonders. Foto: dpa-tmn

Bevor es am Wochenende regnet, spüren Allergiker die Pollenbelastung noch einmal deutlich. Unsere Karte zeigt, wo Gräser- und Birkenpollen heute und in den kommenden Tagen fliegen – und welche Ausflugsziele Allergiker eher meiden sollten.











Die Temperaturen steigen, die Nase juckt: Mit dem warmen Wetter der vergangenen Tage sind auch Pollen wieder in der Luft – doch nicht überall in Baden-Württemberg ist die Belastung mit Birken- und Gräserpollen gleich stark. Das zeigen Prognosedaten des Deutschen Wetterdienstes, die die Pollenbelastung auf kleinstem Raum abschätzen. Wie ist die Lage am verlängerten ersten Mai-Wochenende?