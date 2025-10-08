Wo Drohnen noch fliegen dürfen – bis zu 50.000 Euro Strafe

Wer seine Drohne über Wohngebieten, Flughäfen oder anderen Verbotszonen fliegen lässt, riskiert hohe Bußgelder – was jetzt noch erlaubt ist.
Drohnenalarm jüngst über dem Flughafen München oder in Dänemark – noch ist unklar, was hinter den vielen Zwischenfällen steckt, doch die NATO ist bereits alarmiert. In Deutschland unterliegen Drohnenflüge jedenfalls bereits strengen gesetzlichen Bestimmungen nach der EU-Drohnen-Verordnung und der nationalen Luftverkehrsordnung. Eine bundesweit verbindliche Karte weist zudem Drohnenverbotszonen aus.