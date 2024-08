Wo der Luxus zu Schrott verfällt: Der Autofriedhof von Hollywood – festgehalten von einem Schwaben

5 Tausende Porsche und Mercedes fielen in Los Angeles dem Rost anheim. Der Fotograf Dieter Rebmann, links im Bild, gehört zu den Wenigen, die freien Zugang zu der Stätte das Prachtverfalls bekamen. Foto: Dieter Rebmann

Das mit Porsche und Mercedes gespickte Rostlaubenimperium eines deutschen Auswanderers war in der Oldtimer-Szene eine Legende. Der Neuhausener Dieter Rebmann hat die verfallende Pracht verewigt.











Es ist 23 Jahre her, aber die zwei Tage auf dem Schrottplatz der Träume bei Hollywood lassen Dieter Rebmann bis heute nicht los. „Da stand ich mit meinen Kameras auf diesem riesigen Gelände – und war völlig überfordert. So viele Motive, so viele Details, man weiß gar nicht, wo anfangen“, erinnert sich der Fotograf aus Neuhausen auf den Fildern.