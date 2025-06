Waldbrände in Kanada: Wo brennt es aktuell?

1 In Kanada sind viele Waldbrände außer Kontrolle. Foto: Maxar Technologies/AP/dpa

Mehr als 200 Feuer wüten in Kanada. Welche Regionen sind besonders betroffen und was sollten Reisende beachten? Ein Überblick.











Die Waldbrandsaison in Kanada hat in diesem Jahr sehr früh begonnen. Bereits Anfang Juni wüten unzählige Brände, von denen viel außer Kontrolle sind. Anfang der Woche forderten die Behörden in Ontario und British Columbia die Bewohner von Waldbrandgebieten auf, sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr bekämpft landesweit über 220 Brände. Etwa die Hälfte dieser Feuer breiten sich derzeit ungehindert aus. Wo wüten die heftigsten Feuer?