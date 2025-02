Wo bleiben die Männer in Esslingen?: Warum Frauenwochen nicht nur Frauensache sind

Landesbühne Esslingen Wichtiger Job im Theater – Textflüsterin hilft Schauspielern aus der Klemme

Aus dem Theateralltag ist der Beruf der Souffleure nicht wegzudenken. An der Esslinger Landesbühne helfen Birgit Schuck und Isolde Meisel über Textlücken hinweg. Wie funktioniert der Job, auf was kommt es an?