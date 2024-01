Wo kann man Bitcoin ETFs in Deutschland kaufen?

1 In Deutschland können die ETFs aktuell nicht erworben werden. Foto: Sadi-Santos / shutterstock.com

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die Ausgabe von Bitcoin ETFs in den USA genehmigt. Doch kann man diese auch hierzulande kaufen?











Link kopiert



In Deutschland gelten für ETFs die UCITS-Richtlinien der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). Diese Richtlinien besagen, dass ETFs ihr Vermögen streuen müssen. Da die Bitcoin ETFs nur eine einzige Position halten, werden sie den Auflagen nicht gerecht. Aus diesem Grund können deutsche Anleger hierzulande aktuell keinen Bitcoin ETF kaufen. Die Regulierung von Bitcoin-ETFs ist in Europa umstritten. Einige Experten sind der Meinung, dass die UCITS-Richtlinien angepasst werden sollten, um auch Bitcoin-ETFs zu ermöglichen. Andere Experten sind der Meinung, dass Bitcoin zu volatil ist, um in einen ETF investiert zu werden. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, indirekt in Bitcoin zu investieren. Dazu können Anleger sogenannte Bitcoin-ETPs (Exchange Traded Products) kaufen, die den Kurs der Kryptowährung nachbilden. Weiterhin besteht natürlich die Option, direkt in Kryptowährungen zu investieren.