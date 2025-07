1 Wo war es am 2. Juli in Deutschland am heißesten? Foto: Torychemistry/ Shutterstock

Der 2. Juli brachte Deutschland erneut ins Schwitzen – mit Temperaturen knapp unter der 40-Grad-Marke. Spitzenreiter war diesmal überraschend nicht der Süden, sondern ein Ort in Niedersachsen.











Nach mehreren Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen hat sich am Mittwoch, dem 2. Juli 2025, die Hitze in vielen Regionen Deutschlands weiter verschärft. Bereits am Dienstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit 37,8 Grad in Kitzingen (Bayern) den bislang heißesten Tag des Jahres vermeldet – doch nur 24 Stunden später kletterten die Werte noch weiter.