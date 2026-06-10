WM2026 Zeppelinschule: Weltmeister dank Deniz Undav vom VfB

Millionen von Fußball-Fans in Deutschland fiebern der am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaft entgegen. Darunter auch Schülerinnen und Schüler der Fellbacher Zeppelinschule.
Mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika startet an diesem Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Sonntag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curaçao ins Turnier ein. Doch wer gewinnt am Ende den Titel? Und wie weit kann es die deutsche Auswahl schaffen? Fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Fellbacher Zeppelinschule haben dazu ganz klare Meinungen.