WM2026 Zeppelinschule: Weltmeister dank Deniz Undav vom VfB

Mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika startet an diesem Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Sonntag mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curaçao ins Turnier ein. Doch wer gewinnt am Ende den Titel? Und wie weit kann es die deutsche Auswahl schaffen? Fußballbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Fellbacher Zeppelinschule haben dazu ganz klare Meinungen.

Geht es nach Hristo Yoskov, dann sollen sich die Fußballer aus Portugal im Finale am 19. Juli den Siegerpokal holen. Der Elfjährige drückt zwar auch der deutschen Elf die Daumen, glaubt aber nicht, dass sie es bis ins Endspiel schafft. Und das, obwohl er überzeugt ist, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann die richtigen Spieler nominiert hat. Weiter wie bis zum Halbfinale geht es nicht, „weil es noch sehr gute andere Teams gibt“, sagt der Zeppelinschüler, dessen Lieblingsspieler Ronaldo ist und der ansonsten Fan vom spanischen Vizemeister Real Madrid ist. Mit seinen Freunden wird sich der Fünftklässler, der selbst in keinem Verein kickt, vor allem die Spiele der Portugiesen und der Türken anschauen.

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Deutschland, Brasilien oder Kroatien

Lena Moll aus der siebten Klasse hofft, dass die deutschen Fußballer Weltmeister werden. „Wenn sie es nicht schaffen, dann gewinnt vermutlich Brasilien oder Kroatien“, sagt die 13-Jährige. Allerdings hätten auch die Spanier „keine so schlechten Chancen“. Mit ihren Freunden versucht sie trotz der Zeitverschiebung die Spiele der deutschen Auswahl zu schauen. Selbst spielt die 13-Jährige zwar kein Fußball, dafür aber Hockey beim VfB Stuttgart. Für den Bundesligisten schlägt auch ihr Fußball-Fan-Herz. Dass ihr Lieblingsspieler Deniz Undav bei der WM dabei ist, findet sie prima. Nicht einig ist sie mit dem Bundestrainer in der Torwartfrage. „Ich finde, er hätte Oliver Baumann als ersten Torwart nehmen sollen, weil der sich das hart erarbeitet hat. Manuel Neuer hatte schon seine Chancen.“

Auch die Türkei kann es bis ins Halbfinale schaffen

Der 14-jährige Kayra Gencoglu drückt vor allem der Türkei die Daumen, die es durchaus bis ins Halbfinale schaffen kann. „Das ist ein gutes Team mit viel Potenzial“, sagt der Siebtklässler. Den Titel wird sich aber vermutlich Spanien oder Brasilien holen. Das deutsche Team kann es wie die Türkei ins Halbfinale schaffen. Was den Kader anbelangt, habe Julian Nagelsmann alles richtig gemacht und die besten Spieler mitgenommen. Der Fan von Real Madrid und insbesondere von dessen Mittelfeldspieler Arda Güler will sich die Partien der Türkei, von Kroatien und Deutschland mit Freunden und der Familie anschauen.

Für Deniz Undav schwärmen die meisten unserer befragten Schüler der Fellbacher Zeppelinschule. Foto: Tom Weller/dpa

Dass Deutschland ins Finale kommt und auch Weltmeister wird, davon ist Leo Nergjoni überzeugt. „Wir haben einfach gute Spieler“, sagt der 13-jährige Sechstklässler, der selbst in der U13 beim TB Untertürkheim kickt. Allerdings hätte er Oliver Baumann den Vorzug vor Manuel Neuer gegeben. Dafür freut er sich, dass sein Lieblingsspieler Deniz Undav von seinem Lieblingsverein VfB Stuttgart bei der Weltmeisterschaft dabei ist. WM-Spiele will er sich so viele wie nur möglich anschauen.

Deniz Undav ist auch der Lieblingsspieler von Clemens Berner. Und allein weil der Stürmer seines Lieblingsklubs VfB Stuttgart im deutschen WM-Kader steht, wird das Team auch Weltmeister werden. Klar, dass sich der 16-jährige Zehntklässler, der in jüngeren Jahren selbst einmal Fußball gespielt hat, mit seinen Freunden alle Spiele der deutschen Mannschaft anschaut. Wäre er anstelle von Julian Nagelsmann Nationaltrainer, dann hätte er eine Änderung im Kader vorgenommen. „Ich hätte Leroy Sané zu Hause gelassen und statt ihm Saïd El Mala vom 1. FC Köln mitgenommen.“

Spanien, Frankreich, Argentinien – das sind die Topfavoriten von Leni Huschka auf den Weltmeistertitel. Für das deutsche Team wird ihrer Meinung nach das Halbfinale die Endstation sein. „Unsere Nationalmannschaft ist schon gut, aber es gibt auch sehr starke andere Teams“, sagt die Siebtklässlerin, die ansonsten für den VfB Stuttgart und Torjäger Deniz Undav schwärmt. „Ich denke, dass der Bundestrainer schon gute Spieler ausgesucht hat. Aber ich kenne auch nicht so viele andere“, sagt die 13-Jährige, die versucht, mit ihren Freunden oder der Familie jedes Deutschlandspiel anzuschauen.

Für den Titel wird es für Deutschland nicht reichen

Eigentlich hätte Julian Nagelsmann Oliver Baumann „ins Tor packen müssen“ und nicht Manuel Neuer – findet zumindest Johann Voormann. Ansonsten aber ist der Zwölfjährige mit dem deutschen Kader zufrieden. Für den Titel allerdings wird die Leistung nicht reichen. „Wir kommen bis ins Viertelfinale“, sagt der Sechstklässler. Es gebe halt noch einige andere gute Teams bei dieser WM. Die Spiele – und zwar so viele wie möglich – will sich der VfB- und Undav-Fan, der selbst in keinem Verein kickt, mit seinen Freunden und der Familie anschauen.