WM-Übertragung: Ärger über Werbung im ZDF und bei MagentaTV

Bei der Übertragung des ersten WM-Tags im deutschen Fernsehen läuft nicht alles rund. Kritik gibt es insbesondere an der Werbung.

An der Fernsehübertragung der Fußball-WM in Deutschland regt sich ab Tag eins Kritik. Das ZDF startete mit einer nie dagewesenen Vorberichterstattung, schon viereinhalb Stunden vor Anpfiff des Eröffnungsspiels zwischen Mexiko und Südafrika (2:0) begann die Übertragung. Eigentlich Zeit genug, um alles mögliche zu besprechen. Pünktlich zur Eröffnungsfeier schaffte es der öffentlich-rechtliche Sender aber nicht. Erst als die Show schon einige Minuten lief, schaltete das ZDF ins Aztekenstadion. Davor lief Werbung.

„Das ZDF ist angehalten, einen Teil seines Haushaltes durch Ausstrahlung von Werbung zu bestreiten. Das ZDF darf – wie die ARD – von Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, täglich bis zu 20 Minuten Werbung vor 20 Uhr ausstrahlen“, erklärte das sportstudio auf seinen Social-Media-Kanälen. „Der letzte Werbeblock des heutigen Tages lief gegen 19:44 Uhr und damit parallel zur Eröffnungsfeier, zu der wir dann direkt im Anschluss geschaltet haben.“

MagentaTV zeigt Werbung während des Spiels, das ZDF nicht

Komplett lief die Zeremonie, bei der unter anderem Shakira auftrat, hingegen bei MagentaTV. Aber auch an der Übertragung des Streamingangebots gab es reichlich Kritik. Viele TV-Zuschauer mussten sich Mitte der ersten Hälfte erstmal die Augen reiben: Halbzeitpause nach nur 24 Minuten? Natürlich nicht. Schiedsrichter Wilton Sampaio bat die 22 mexikanischen und südafrikanischen Akteure zur Trinkpause.

Wie beim Champions-League-Finale gibt es nun auch bei der WM pro Halbzeit eine Trinkpause. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Während sich die Teams in der rund dreiminütigen Unterbrechung einer kleinen Erfrischung erfreuten und neuen taktischen Anweisungen ihrer Trainer lauschten, schauten viele Menschen vor den Fernsehern in die Röhre. Werbung. Zumindest beim Bezahl-Angebot der Telekom. Im ZDF waren Wiederholungen der bis dahin wichtigsten Szenen der Partie zu sehen. Die Reklame beim ohnehin kostenpflichtigen Streaminganbieter brachte einige Zuseher auf die Palme.

#magentatv

wofür zahlt man bei euch eigentlich ?

werbung ? oder überdrönende lautstärke des stadions wo man die reporter schon nciht mehr verseht ? — alf moser (@wupp_alf) June 11, 2026

Sagt mal #Magenta #Telekom #MagentaTV habt ihr den Arsch offen und macht 3 min Werbung in der Trinkpause ? Sorry, scheixx auf UHD und Dolby Atmos- da bin ich raus. #WM2026 — Silversnugglelittlejoe (@GregoryV8joker) June 11, 2026

Sagt mal #Magenta #Telekom #MagentaTV habt ihr den Arsch offen und macht 3 min Werbung in der Trinkpause ? Sorry, scheixx auf UHD und Dolby Atmos- da bin ich raus. #WM2026 — Silversnugglelittlejoe (@GregoryV8joker) June 11, 2026

Zwar waren einige Zuschauer von der Tonqualität nicht überzeugt, allerdings gab es viel Lob für die Moderation und die Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp.

Wer alle Spiele der WM in den USA, Kanada und Mexiko schauen möchte, kommt an dem Streamingdienst allerdings nicht vorbei. Von den insgesamt 104 Partien laufen 44 ausschließlich dort. Die Telekom verlangt elf Euro für alle 104 WM-Spiele.

An die Trinkpausen müssen sich die Fans aber wohl oder übel gewöhnen müssen, denn die „Cooling Breaks“ - eine in der ersten Halbzeit, eine in der zweiten - sind auch in den klimatisierten Stadien vorgesehen. Dieser Umstand zeigt: um das Wohl der Spieler geht es nicht vorrangig. Für die TV-Anstalten sind die zusätzlichen Pausen aber sicher eine lukrative Einnahmequelle.