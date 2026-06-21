Den späten Triumph des DFB-Teams über die Elfenbeinküste sahen im Schnitt über 18 Millionen Menschen. Bockstarke Quoten, die trotzdem nicht mit denen des Auftaktmatches mithalten können.
Den tropischen Temperaturen und der späten Anstoßzeit zum Trotz haben auch am Samstagabend wieder zahlreiche Fans in Deutschland ihrem König Fußball gehuldigt. Beim zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) schalteten laut der AGF Videoforschung rund 18,3 Millionen Menschen ein. Das entsprach beim Gesamtpublikum demnach einem Anteil von 72,1 Prozent, oder anders ausgedrückt: Fast drei von vier TV-Zuschauern wohnten dem Last-Minute-Sieg des DFB-Teams bei.