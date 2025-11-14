Lange nur eine Fußball-Qual: Ein Doppelpack von Nick Woltemade rettet die deutsche Mannschaft. Blamage verhindert, drei wertvolle Punkte auf dem Weg zur Endrunde im kommenden Jahr geholt. Mehr nicht.
Luxemburg - Der verletzte Anführer Joshua Kimmich eilte noch vor Trainer Julian Nagelsmann auf den Platz, ballte mit kämpferischer Miene die Faust und klatschte energisch seine Teamkollegen ab. Der Weg zur WM bleibt für die Nationalmannschaft und ihre Fans aber eine Fußball-Qual. Ohne Kapitän Kimmich wendete die DFB-Elf eine Blamage gegen Luxemburg nach einer indiskutablen ersten Halbzeit nur dank Doppelpacker Nick Woltemade noch ab.