Spielt Leroy Sané im Nationalteam auf Bewährung? Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt vor dem Spiel der WM-Qualifikation seine Aussagen über den ehemaligen Bayern-Profi.
Luxemburg - Julian Nagelsmann hat seine markanten Ansagen über Leroy Sané vorab mit dem Fußball-Nationalspieler abgesprochen. Dies sagte der Bundestrainer vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL). "Ich habe das nicht aus Jux und Tollerei gemacht. Es war mit ihm besprochen. Ich weiß, was er kann und will, dass er das, was er kann, auch auf den Platz bringt", sagte Nagelsmann.