In Newcastle legt Nick Woltemade einen tollen Start hin. Der Stürmer wird nach seinen Toren von den Fans besungen. Bei der Nationalmannschaft läuft es nicht so gut. Der Bundestrainer mahnt zur Geduld.
Belfast - Sieben Spiele für Newcastle United, vier Tore. Fünf Spiele für Deutschland, null Tore: Nick Woltemade will die Unwucht in seiner Bilanz für Club und Nationalmannschaft am liebsten schon am Montag in Belfast glattbügeln. Julian Nagelsmann macht dem im DFB-Trikot zuletzt glücklosen Stürmer vor dem Duell in der WM-Qualifikation in Nordirland aber ganz bewusst keinen Treffer-Druck.