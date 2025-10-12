Die DFB-Elf trifft auf Nordirland, das seit zwei Jahren im Windsor Park von Belfast unbesiegt ist. Bundestrainer Nagelsmann setzt auf Kontinuität – doch eine Position ist offen.
Belfast - Julian Nagelsmann plant für das WM-Qualifikationsspiel in Nordirland keine größeren personellen Änderungen im Vergleich zum jüngsten 4:0 gegen Luxemburg. "Auf einer Position habe ich mich noch nicht entschieden. Es könnte auch dieselbe Elf bleiben", sagte der Bundestrainer vor der Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Montag (20.45 Uhr/RTL) im Windsor Park von Belfast.