Offensivstarke Norwegerinnen, ein ungewohnter Rasen und personelle Änderungen: Die deutschen Fußballerinnen stehen in Stavanger vor einem echten Härtetest.
Stavanger - Für Bundestrainer Christian Wück ist Norwegen "der Gegner, der uns am meisten fordern wird". Lyons Offensivstar Jule Brand warnt vor ihrer Vereinskollegin, der Ex-Weltfußballerin Ada Hegerberg. Und Ann-Katrin Berger fürchtet am Samstag (18.00 Uhr/ZDF-Livestream) im Stadion von Stavanger vor allem den ungewohnten Platz. "Ich muss ehrlich sagen, Kunstrasen tut auch weh für einen Torhüter", sagte die 35-Jährige vor dem heißen Klassiker in der kühlen Küstenstadt.