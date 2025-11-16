Die Verantwortlichen des DFB haben das Horrorszenario namens WM-Play-offs vor Augen. Die Nationalelf taumelt nach den jüngsten Eindrücken ins Gruppenfinale der Qualifikation.
Die Ansagen der Verantwortlichen lassen keinen Spielraum zu. Sie sind klar und eindeutig – oder in diesem Falle besser: direkt. Exakt so also, wie sich die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) für die WM im nächsten Sommer qualifizieren soll. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf erwartet vor dem Gruppenfinale der Qualifikation an diesem Montag in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF), „dass wir bei der WM-Auslosung Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen“. Sportdirektor Rudi Völler denkt mit Grauen an die Play-offs gegen die Ukraine 2001 zurück (damals 1:1 und 4:1 im Rückspiel für die DFB-Elf). „Das war die größte Drucksituation“, sagt der damalige Teamchef, „die ich in meiner Karriere erlebt habe.“