WM-Qualifikation: „Ein Irrenhaus“: Italien bejubelt 5:4-Spektakel gegen Israel

Eigentore, späte Erlösung und große Emotionen: Italien zittert sich zu einem 5:4 gegen Israel und ist auf WM-Kurs. Fans empfehlen dem neuen Nationaltrainer ärztlichen Beistand.
Das 5:4-Spektakel gegen Israel in der WM-Qualifikation hat in Italien einen Wirbel der Emotionen ausgelöst. „Ein Wahnsinnssieg“, jubelte die „Gazzetta dello Sport“, vermerkte aber nach dem Zittern bis in die Nachspielzeit: „Was für ein Schrecken. Und was für Fehler.“ Der „Corriere dello Sport“ freute sich über „die Schönheit des Unerklärlichen“ und fasste die Ereignisse im ungarischen Debrecen so zusammen: „Es ist ein Irrenhaus.“