In seinem ersten Länderspiel seit Anfang Juni liefert Leroy Sané einen Assist. Der ehemalige Bayern-Profi spricht auch über das Verhältnis mit Bundestrainer Nagelsmann.

Luxemburg - Das große Ganze wollte Leroy Sané um kurz vor Mitternacht nicht noch einmal erklären. Nachdem er sich vor den TV-Kameras bereits geäußert hatte, huschte der Rückkehrer an der Seite von Florian Wirtz durch die Interview-Zone in die verregnete Nacht von Luxemburg. Sein DFB-Comeback beim holprigen 2:0-Sieg beim Außenseiter bot nach über fünf Monaten Pause Licht und Schatten.

Der 29-Jährige legte das 1:0 von Doppeltorschütze Nick Woltemade vor und war bei der Entstehung des zweiten Treffers beteiligt. "Auf Bewährung war er nicht da, sondern er ist da, um das Spiel zu entscheiden, mitzuentscheiden, das hat er gemacht", sagte Nagelsmann über den Profi von Galatasaray Istanbul, den er im September und Oktober nicht berufen wurde und dies unter anderem mit der Stärke der türkischen Liga begründet bekam.

Sané betont gutes Verhältnis mit Nagelsmann

Besonders gefallen hat Nagelsmann die Ballannahme Sanés vor dem 1:0 kurz nach der Halbzeit. "Das macht nicht jeder, ehrlich gesagt. Das hat nichts mit dem Gegner zu tun, sondern das ist ein Ball, den du erst mal verarbeiten musst", lobte der Bundestrainer, der schon beim FC Bayern mit dem Profi zusammengearbeitet hatte.

Aushilfskapitän Jonathan Tah sagte: "Er arbeitet sehr hart, auch im Training - das, was ihr jetzt nicht sehen könnt. Es hat mich sehr gefreut, dass er das Tor gemacht hat. Das ist der Leroy, den wir brauchen."

Anfang der Woche hatte Nagelsmann mit markanten Aussagen für Aufsehen gesorgt. "Er weiß, dass es nicht mehr unzählige Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zu beweisen, zumindest unter meiner Führung", hatte Nagelsmann unter anderem betont.

Für Sané ist das alles kein Problem. "Julian und ich haben eine sehr gute Verbindung. Wir sprechen offen und ehrlich miteinander. Wir haben in der letzten Zeit viel gesprochen. Ich weiß, was ich tun muss. Ich bin froh, dass ich ein stückweit Vertrauen zurückzahlen konnte", sagte Sané der ARD. Die WM stehe vor der Tür. "Das ist mein Ziel, dabei zu sein", stellte der Offensivspieler klar.