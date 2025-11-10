WM-Qualifikation: Amiri fällt aus - Nagelsmann holt Neuling Ouédraogo ins DFB-Team

Gleich beim Trainingsstart muss Julian Nagelsmann einen Ausfall verkraften. Für den Mainzer Amiri holt der Bundestrainer nach Kölns El Mala einen weiteren Teenager erstmals zur DFB-Elf.
Julian Nagelsmann muss für die letzten Länderspiele in der WM-Qualifikation auf Nadiem Amiri verzichten und hat dafür Assan Ouédraogo erstmals für die Fußball-Nationalmannschaft nominiert. Der Mainzer Amiri kann wegen Adduktorenproblemen in den Partien in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei nicht mitwirken und reiste am Montag nicht zum DFB-Treffpunkt nach Wolfsburg an.