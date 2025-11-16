WM-Quali gegen Slowakei: Nagelsmann rechnet mit Rückkehr von Kimmich und Schlotterbeck

Zuletzt fielen die Leistungsträger aus. Im entscheidenden Spiel um die WM-Qualifikation gegen die Slowakei rechnet der Bundestrainer mit der Rückkehr von Kimmich und Schlotterbeck.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im "Finale" um das WM-Ticket gegen die Slowakei wohl wieder auf Joshua Kimmich setzen. "Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig.