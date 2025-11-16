WM-Quali gegen Slowakei: Nagelsmann rechnet mit Rückkehr von Kimmich und Schlotterbeck

Zuletzt fielen die Leistungsträger aus. Im entscheidenden Spiel um die WM-Qualifikation gegen die Slowakei rechnet der Bundestrainer mit der Rückkehr von Kimmich und Schlotterbeck.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann im "Finale" um das WM-Ticket gegen die Slowakei wohl wieder auf Joshua Kimmich setzen. "Wer Joshua kennt, weiß, dass er ungern Nein zu diesem Spiel sagt. Daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig.

Kapitän Kimmich hatte zuletzt beim 2:0 gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk gefehlt. "Ich bin guter Dinge, dass es funktioniert. Wir haben einen guten Arzt. Ob es dann klappt, kann man tatsächlich erst am Montag entscheiden", sagte Nagelsmann.

Gut sieht es auch bei Innenverteidiger Nico Schlotterbeck aus, der zuletzt an einer Fußverletzung laboriert hatte. "Es ist gut verheilt. Ich gehe davon aus, dass er spielen kann", so Nagelsmann.

Deutschland reicht trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel bereits ein Unentschieden, um das direkte Ticket zur XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als Sieger der Gruppe A zu erreichen. Bei einer weiteren Niederlage müsste die DFB-Elf im März in die Play-offs.