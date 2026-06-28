WM-Party in Stuttgart: Kroatische Fans feiern Sieg - Polizei sperrt die Theo

Die kroatischen Fußball-Fans feiern in Stuttgart den Sieg ihrer Mannschaft bei der WM. Die Polizei sperrt die Theodor-Heuss-Straße.

Irgendwann waren es einfach zu viele Fans, die das WM-Spiel mitschauen wollten: Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag die Theodor-Heuss-Straße gesperrt, nachdem sich eine Traube kroatischer Fans auf der mehrspurigen Hauptstraße durch das Zentrum von Stuttgart gebildet hatte. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Auch einen Sachschaden habe es nicht gegeben.

Ein Augenzeuge berichtet, dass die Polizei unter anderem einen Barbetreiber gebeten habe, eine Leinwand mit einem Transparent abzuschotten - um zu verhindern, dass sich die Fans auf der Straße versammeln. Die Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich das letzte Vorrundenspiel der Kroaten bei der Fußball-WM gegen Ghana anschauen. Die Partie startete am Samstag gegen 23 Uhr und endete gegen 1 Uhr am Sonntagmorgen.

Doch auch der Blickschutz brachte offenbar nicht viel. Da die Situation von den Einsatzkräften als zu gefährlich eingeschätzt wurde aufgrund des Verkehrs und der vielen Menschen, habe man sich dazu entschlossen, die Straße abzusperren. Das teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demzufolge hatten sich rund 2000 Fans auf der Straße versammelt, um auf den Leinwänden und Fernsehern der Bars das Spiel mitzuverfolgen.

Auch der Blickschutz brachte nicht viel: Die kroatischen Fans schauten von der Straße aus zu. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Der Abend verlief ansonsten friedlich, teilte der Sprecher mit. Die Fans hätten den Anweisungen der Beamten gefolgt und sich einsichtig gezeigt. Es seien zwar einige Personalien aufgenommen worden, doch dabei habe es sich vor allem um kleinere Streits zwischen den Fans gehandelt. Laut Polizei hat die Sperrung der Theodor-Heuss-Straße wohl keine Folgen für die Barbetreiber. Die meisten Fans seien gar nicht interessiert daran gewesen, sich in den Bars niederzulassen, teilte der Polizeisprecher mit. „Sie wollten einfach nur das Spiel anschauen.“

Kroatien hat das letzte WM-Spiel der Vorrunde mit einem 2:1-Zittersieg gegen Ghana für sich entschieden - und steht damit im Sechzehntelfinale. Das Team zieht als Gruppenzweiter eine Runde weiter und spielt am 2. Juli in Toronto gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo.