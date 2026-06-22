WM-Party im Remstal: Bestnoten für den Wein und Deniz Undav

Beim Public Viewing im Weingut Kuhnle in Strümpfelbach feiern am Samstag rund 500 Fußballfans den Siegtreffer des Stürmer-Jokers – und einer hat es von Anfang an gewusst.
Hoch droben in den Hügeln brannte ein riesiges weithin sichtbares Freudenfeuer. Die Naturfreunde Strümpfelbach feierten die Sonnwende auf rund 470 Meter Höhe am Rand des Schurwalds. Die rund 500 Besucherinnen und Besucher, die sich am Samstag im Weingut Kuhnle im Tal zum Public Viewing versammelt hatten, hofften derweil auf ein Feuerwerk, das die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Spiel im kanadischen Toronto gegen das Team von der Elfenbeinküste Platz abbrennen sollte – und ein gemeinsames Fußballfest.