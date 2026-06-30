WM 2026: Kann Deutschland noch gewinnen?

Deutschland hat gestern beim Spiel erneut eine Niederlage kassiert. Kann das Team noch Weltmeister werden?

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft kann die Weltmeisterschaft 2026 nicht mehr gewinnen. Nach der Niederlage gegen Paraguay im Sechzehntelfinale ist das Turnier für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann beendet.

Deutschland verlor in Foxborough mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Julio Enciso brachte Paraguay in der 42. Minute in Führung, Kai Havertz glich in der 54. Minute aus.

Keine Titelchance nach dem K.o.

Mit dem Ausscheiden in der ersten K.o.-Runde ist Deutschland aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Damit besteht keine Möglichkeit mehr, den WM-Titel 2026 zu gewinnen.

Die Mannschaft hatte gegen Paraguay mehr Spielanteile, konnte ihre Überlegenheit aber nicht in einen Sieg umwandeln. Die Entscheidung fiel im Elfmeterschießen, in dem Havertz und Jonathan Tah auf deutscher Seite vergaben. José Canale verwandelte den entscheidenden Strafstoß für Paraguay.

Blick auf die Folgen

Das frühe Aus beendet die deutschen Titelambitionen bei dieser Weltmeisterschaft. Für die Nationalmannschaft wird es nun darum gehen, das Turnier aufzuarbeiten und die Gründe für das Scheitern zu analysieren.