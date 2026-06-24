Johan Manzambi entwickelt sich zum heimlichen Star dieser Fußball-WM. Gegen Kanada legt der Freiburger zunächst vor und trifft dann selbst. Der Co-Gastgeber muss jetzt umziehen.
Vancouver - Als die Schweizer um Matchwinner Johan Manzambi dem Co-Gastgeber Kanada den Gruppensieg entrissen hatten, vergaß Gregor Kobel sogar seine Schmerzen. Freudig hüpfte der Torwart mit seinen Teamkollegen nach dem 2:1 (0:0) vor den mitgereisten Fans. Wenige Momente zuvor hatte der BVB-Torhüter eine letzte Torchance vereitelt und damit den Gruppensieg der Eidgenossen in Vancouver abgesichert.