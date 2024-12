1 Riad: Die Fahne von Saudi-Arabien weht über Palmen in der Hauptstadt. (Archivbild) Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Entscheidung zugunsten von Saudi-Arabien wird in Teilen der westlichen Welt deutlich kommentiert.











Link kopiert



Feuerwerk in Saudi-Arabien - Entsetzen in Teilen der westlichen Welt: Während die Vergabe der Fußball-WM 2034 im schwerreichen Wüstenstaat ausgiebig gefeiert wurde, ist die Kritik am Weltverband FIFA in anderen Ländern und bei Menschenrechtsorganisation noch lauter geworden.