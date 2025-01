Diese Handballer aus der Region sind bei der WM am Ball

WM in Dänemark, Norwegen, Kroatien

12 Der Schweizer Lenny Rubin (li.) vom TVB Stuttgart und der isländische Frisch-Auf-Kapitän Ymir Gislason sind bei der WM am Ball. Foto: Baumann

Die württembergischen Handball-Bundesligisten stellen bei der WM keinen deutschen Nationalspieler. Vom TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen sind aber insgesamt neun Spieler für andere Länder bei den Titelkämpfen im Einsatz.











Selten gab es zuletzt ein großes Handball-Turnier, in dem kein Spieler eines württembergischen Bundesligisten im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand. Bei der am 14. Januar beginnenden WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien ist dies aber der Fall.