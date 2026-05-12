WM-Gegner der DFB-Elf: Trainerchaos auf Curacao – Rutten mach Weg für seinen Vorgänger frei

Beim deutschen WM-Gegner Curacao kommt es nur einen Monat vor dem Turnierstart zum Trainerchaos. Die Hintergründe.
Auf diesen Anruf hatte Joachim Löw keine Lust. Was, wenn sich denn auf einmal doch noch ein Land wie Curacao melden würde, so kurz vor der WM, wurde der frühere Bundestrainer am Montag in Berlin gefragt. Würde ihn das nicht doch nochmal reizen? „Das“, antwortete Löw entschieden, „würde ich auf keinen Fall machen!“ Dass der Job bei dem WM-Neuling kurz darauf tatsächlich frei wurde, hatte wohl auch der 66-Jährige nicht ahnen könne. Doch Löw muss sich nicht grämen, er hätte wohl ohnehin keine Chance gehabt.