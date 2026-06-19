WM-Gastgeber kommt weiter: USA im Fußball-Fieber - Traumstart mit 2:0 über Australien

WM-Gastgeber USA gewinnt zum zweiten Mal fulminant und überlegen. Immer mehr Fans begeistern sich für Fußball. Deutschlands Schiedsrichter Zwayer hat bei seinem Debüt keine Probleme.
Seattle - Gastgeber USA hat schon früh im Turnier eine große Welle der Begeisterung ausgelöst und mit dem besten WM-Auftakt seit 1930 die Qualifikation für die nächste Runde perfekt gemacht. Das Team von Trainer Mauricio Pochettino besiegte Australien in Seattle souverän mit 2:0 (2:0) und vollbrachte damit erstmals seit 96 Jahren wieder einen Start mit zwei aufeinanderfolgenden Siegen.