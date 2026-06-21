WM-Fieber in Stuttgart: Wie die Fußball-Nacht eine Altstadt verzauberte

Volle Terrassen, JGA-Trubel und mediterranes Flair: So euphorisch feiert Stuttgart am Hans-im-Glück-Brunnen den Sieg von Deutschland bei der WM.

Gegen 20 Uhr wurden noch die letzten Fernsehgeräte hinausgeschoben, im Inneren ist es am Samstagabend viel zu heiß zum Fußball schauen. Währenddessen werden es immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Hans-im-Glück-Brunnen in der Stuttgarter Innenstadt. Um 22 Uhr zum Anpfiff des WM-Spiels zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste ist es voll.

Fast jede Gastro rund um den Party-Hot-Spot hat einen oder zwei Flachbildgeräte auf seiner Terrasse platziert, ob Ruben’s, Transit/Bergamo, Biarritz oder Pizzeria Da Cesare. Und wer keinen hat, dessen Terrassenbestuhlung ist zumindest so platziert, dass die Gäste irgendeinen Bildschirm im Blick haben, ob sie wollen oder nicht.

Um die Premium-Sitzplätze vor der Glotze gruppieren sich stehende Fans, die keinen Platz mehr bekommen haben, aber trotzdem das Spiel verfolgen wollen. Es wird gejubelt, bei der Elfenbeinküste und bei Deutschland. Die Teams machen’s spannend, lange steht es 1:1. Währenddessen wackeln vier Junggesellinnenabschiede vorbei, mitsamt Luftballons, Schildchen und lustiger Partyhüte.

Ob sie den Abend bewusst für den JGA ausgewählt haben? „Ja, die Männer sind ja am Fußball schauen“, sagt Rebecca, sie hat einen der JGAs organisiert und fischt eine Aufgabe für die werdende Ehefrau aus einem glitzernden Säckchen. Die Brautjungfern interessiert nicht, dass das Runde ins Eckige muss. In erster Linie muss der Kurze in den Rachen, danach sehen wir weiter. Über nicht genug Teilnehmer für lustige JGA-Spiele kann sich heute jedenfalls keiner beschweren.

Die Gassen rund um den Hans-im-Glück-Brunnen sind gut gefüllt. Auch nach dem WM-Spiel bleiben die Leute, um den Samstagabend bei Wein und angenehmen Temperaturen ausklingen zu lassen. Foto: Petra Xayaphoum

Am Ende gewinnt Deutschland dank Deniz Undav mit 2:1, ein kurzes gemeinschaftliches „Jaaaaa!“ schallt durch Geiß- und Töpferstraße, dann ist es vorbei, die Trauben rund um die Fernsehgeräte lösen sich schnell auf. Statt der euphorischen Stimmen der Fußballkommentatoren sind nun Musik und Gespräche zu hören. Wohin geht’s weiter? „Auf die Theo und auf den Schlossplatz“, sagt eine Gruppe Jugendlicher, die wahrscheinlich noch nie so spät in Stuttgart unterwegs war. Aufregend. Sie haken sich gegenseitig ein und marschieren los. Ein paar ältere Fans wollen erst mal sitzen bleiben, noch ein Getränk zu sich nehmen. „Danach vielleicht ins Dilayla oder so.“

Die Außenbereiche der Gastronomien rund um den Hans-im-Glück-Brunnen, auch der Restaurants, bleiben auch nach dem Fußballspiel gefüllt, niemand geht nach Hause. Es wird gegessen und geredet, Weinflaschen stehen auf dem Tisch, die Gäste sind gemütlich drauf. Und das um Mitternacht! In Stuttgart! Eine kleine Sensation.

Ab und zu durchbricht das feierliche Hupen von der Hauptstätter Straße die fast mediterrane Soundkulisse am Hans-im-Glück-Brunnen. Die Stimmung ist ausgelassen, gemeinschaftlich, fröhlich. So kann es weitergehen.