WM-Fieber in Stuttgart: Wie die Fußball-Nacht eine Altstadt verzauberte

Volle Terrassen, JGA-Trubel und mediterranes Flair: So euphorisch feiert Stuttgart am Hans-im-Glück-Brunnen den Sieg von Deutschland bei der WM.
Gegen 20 Uhr wurden noch die letzten Fernsehgeräte hinausgeschoben, im Inneren ist es am Samstagabend viel zu heiß zum Fußball schauen. Währenddessen werden es immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer rund um den Hans-im-Glück-Brunnen in der Stuttgarter Innenstadt. Um 22 Uhr zum Anpfiff des WM-Spiels zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste ist es voll.