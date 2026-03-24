WM-Experten: Ex-Weltmeister und Klopp loben Nagelsmann für Kader-Ansagen

Bundestrainer Nagelsmann lässt mit einem Interview und Aussagen zu einzelnen WM-Kandidaten aufhorchen. Zwei Ex-Nationalspieler und eine Trainer-Ikone stören sich daran nicht - ganz im Gegenteil.
Ismaning - Julian Nagelsmanns ungewöhnliche Kader-Ansagen in einem jüngsten Interview haben den 2014er-Weltmeistern Thomas Müller und Mats Hummels sowie Ex-Coach Jürgen Klopp gefallen. Als Experten für die Telekom lobten die drei das Vorgehen des Bundestrainers im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer.