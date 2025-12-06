WM der Handballerinnen: DHB-Team nach Sieg über Spanien bereit fürs Viertelfinale

Sechs Spiele, sechs Siege. Die deutschen Handballerinnen sind bei dieser WM bislang nicht zu stoppen. Der Viertelfinalgegner steht noch nicht fest – wird es der Olympiasieger?
Dortmund - Die deutschen Handballerinnen bleiben im Erfolgsrhythmus und stimmen sich mit dem nächsten souveränen WM-Sieg auf das Viertelfinale ein. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Spanien mit 29:25 (13:10) durch und feierte im sechsten Turnierspiel den sechsten Sieg. Spanien hätte einen Erfolg gebraucht, um ebenfalls in die Runde der besten Acht anzuziehen, muss nun aber Montenegro den Vortritt lassen.