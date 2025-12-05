WM-Auslosung: „Ergibt keinen Sinn“ – amerikanischer Name für Fußball irritiert Trump

Bei der Auslosung für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wundert sich US-Präsident Donald Trump über die amerikanische Bezeichnung für Fußball. Er hat einen anderen Vorschlag.
Fußball nennen die US-Amerikaner „Soccer“, denn „Football“ ist für die in den USA deutlich populärere Sportart „American Football“ reserviert. Diesen Fakt thematisierte auch US-Präsident Donald Trump bei der Auslosung für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko am Freitagabend. „Wir nennen den Soccer nicht Fußball, weil wir das Problem mit dem Wortkonflikt haben“, sagte Trump im Gespräch mit Fifa-Chef Gianni Infantino.