WM-Aus für Deutschland: DFB-Team scheidet im Sechzehntelfinale aus

Nach einer langen Zitterpartie verliert Deutschland gegen Paraguay beim Elfmeterschießen. Damit verpasst das DFB-Team den Einzug ins Achtelfinale.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der WM im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Gegen Außenseiter Paraguay verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Foxborough mit 3:4 im Elfmeterschießen und musste den Traum vom fünften Titelgewinn erneut frühzeitig begraben. 2018 und 2022 war die DFB-Auswahl bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.
Julio Enciso (42.) traf in der regulären Spielzeit zur Führung für Paraguay, Kai Havertz (54.) glich aus. Ein vermeintlicher Treffer von Jonathan Tah (102.) wurde nach Intervention des Videoassistenten von Schiedsrichter Jalal Jayed (Marokko) zurückgenommen.
In der Runde der letzten 16 geht es für die Südamerikaner nun gegen den Sieger der Begegnung zwischen Frankreich und Schweden am Dienstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV). Das Achtelfinale bestreitet Paraguay am Samstag (23.00 Uhr MESZ) in Philadelphia.