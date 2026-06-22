WM-Aus für Abwehrmann: Der Schlotterbeck-Schock und die Folgen

Die bittere Nachricht kam am Montag: Nico Schlotterbeck fällt monatelang aus. Wer ersetzt den Innenverteidiger bei der WM im deutschen Team?
Nico Schlotterbeck hat noch einmal alles versucht. Er ließ sich am Spielfeldrand mehrfach behandeln, er biss auf die Zähne, er zögerte seine Auswechslung hinaus. Doch nun ist für den Abwehrspieler zur bitteren Gewissheit geworden, was sich bereits im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) abgezeichnet hatte. Für den Dortmunder ist die WM in Nordamerika vorbei, noch ehe sie nach seinem Geschmack richtig begonnen hat. Ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk bedeutet das vorzeitige Aus für den 26-Jährigen. Er wird beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.