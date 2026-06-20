Null Tore, null Punkte, vorzeitiges Aus nach zwei Spielen: Die Türkei erlebt bei der ersten WM-Teilnahme seit 2002 ein Desaster. So reagieren internationale Medien.
Für die Türkei endet die erste WM-Teilnahme seit 2002 mit einer großen Enttäuschung, dem vorzeitigen Vorrunden-Aus. Die Spieler um Superstar Arda Güler („Das ist auch beschämend, wir entschuldigen uns bei unserem Volk“) gehen schon unmittelbar nach der Partie hart mit sich ins Gericht, auch in türkischen und internationalen Medien gibt es Kritik am Team um Trainer Vincenzo Montella. Die Pressestimmen: