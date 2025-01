WM-Aus der deutschen Handballer: Bob Hanning: „Das ist ein Rückschlag, ohne Wenn und Aber“

Futsal-Nationaltmannschaft in Göppingen Krasser Außenseiter will Chance nutzen

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft kämpft am Freitag vor ausverkauftem Haus in Göppingen in der EM-Qualifikation gegen den WM-Dritten Ukraine. Nach zwei verletzungsbedingten Absagen steht nur ein nachnominierter Spieler des TSV Weilimdorf im Kader.