WM 2026: ZDF zeigt Beginn der Eröffnungsfeier nicht – Unmut bei Fans

1 Zu Beginn der Eröffnungszeremonie spielte die mexikanische Kultur eine zentrale Rolle. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

Die ersten Minuten der Eröffnungszeremonie sind im ZDF nicht zu sehen. Das sorgt in den sozialen Medien für Unverständnis.











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80 Minuten vor dem ersten Spiel der Fußball-WM zwischen Mexiko und Südafrika fiel im Aztekenstadion der atmosphärische Startschuss – mit der Eröffnungsfeier und mehreren Musik-Acts heimischer Künstler. Im ZDF aber waren die ersten Minuten der Feier nicht zu sehen: Auf dem Sender lief zunächst noch eine Talk-Runde im Studio mit Experten wie Christian Streich und anschließend Werbung, ehe man ins Stadion schaltete und in die Übertragung der Feier einstieg.