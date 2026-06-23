Nach dem gesicherten Gruppensieg feiern die deutschen Fans in einem Nachtclub in Toronto. Plötzlich wird einer von ihnen angegriffen – wegen eines Fächers.
Ein Fan der deutschen Nationalmannschaft ist in einem Nachtclub in Toronto verprügelt worden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, sei der 33 Jahre alte Mann aus Berlin nach dem 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) im Club „Paris Texas“ attackiert worden, weil einer seiner Freunde einen Fächer in Regenbogenfarben dabei hatte.