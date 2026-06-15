WM 2026: Warum Julian Nagelsmann sein Outfit zweimal wechselte

Der deutsche Bundestrainer zieht sich während des WM-Auftaktspiels gegen Curacao mehrfach um - und erklärt es im Anschluss.
Eigentlich war das Stadion in Houston ja klimatisiert und die Temperatur erträglich im Gegensatz zur texanischen Hitze im Freien. Für den Geschmack von Julian Nagelsmann blieb das Ganze aber auch im Inneren eine eher schweißtreibende Angelegenheit, weshalb sich der deutsche Bundestrainer beim WM-Auftaktspiel gegen Curacao (7:1) in der Pause für einen Outfit-Wechsel entschied. Statt gestreiftem Polo trug er nach dem Seitenwechsel ein schlichtes dunkles T-Shirt.