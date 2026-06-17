WM 2026: VfB-Duell ums Weiterkommen – Demirovic will überraschen

Der Stürmer fühlt sich mit Bosnien-Herzegowina in der Außenseiter-Rolle wohl. Nun geht es gegen Luca Jaquez und die Schweizer, bei denen Unruhe herrscht.
Dass die Schweizer Nationalmannschaft gerade beschauliche Tage erleben würde, lässt sich nun wirklich nicht behaupten. Es brodelt bei den ambitionierten Eidgossen, deren 1:1 zum Auftakt der Fußball-WM gegen den krassen Außenseiter Katar nicht im Ansatz eingeplant war. Als „KATARstrophe“ betitelte im Anschluss die Boulevardzeitung „Blick“ den Einstieg ins Turnier, auch von teaminterner Verunsicherung ob der strengen Ansagen von Granit Xhaka ist zu hören. Der Leitwolf monierte nach dem ersten Vorrundenspiel offen eine aus seiner Sicht zu geringe Disziplin – gepaart mit einer zu hohen Erwartungshaltung. „Es geht darum“, so der 33-Jährige, „die Realität zu verstehen. Wir müssen nicht über den Titel reden oder über die beste WM der Geschichte. Wir sind aktuell nicht so weit.“