1 Wolfgang Metze (links), Deutsche Telekom Privatkunden-Geschäftsführer, und Arnim Butzen, TV-Chef der Deutsche Telekom Foto: Christoph Soeder/dpa/Christoph Soeder

Alle 104 Spiele des XXL-Turniers werden bei MagentaTV zu sehen sein. Auch die Frauen-WM 2027 läuft bei dem Angebot.











TV-Coup für die Telekom: Das Unternehmen hat sich die Live-Rechte an der Fußball-WM 2026 gesichert. Alle 104 Spiele des XXL-Turniers in den USA, Kanada und Mexiko werden damit exklusiv vom Bezahl-Angebot MagentaTV übertragen. Die Telekom verkündete den Deal mit dem Weltverband FIFA am Freitag bei einer Pressekonferenz in Berlin.