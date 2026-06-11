Bei der Fußball-WM treten 48 Mannschaften an. Darunter sind Favoriten und Exoten, die in verschiedenen Gruppen direkt aufeinandertreffen. Dieses Mal: England und Panama.
Wer sich aus der Ferne die Ergebnisse der englischen Nationalelf auf ihrem Weg zur WM ansieht, müsste eigentlich von einer Welle der Euphorie ausgehen. Acht Spiele, acht Siege, kein Gegentor – noch nie ist eine europäische Mannschaft derart makellos durch eine Qualifikation marschiert, die mindestens sechs Partien umfasste. Und auch wenn die Gegner nicht ausnahmslos im obersten Regal angesiedelt waren (Serbien, Albanien, Lettland, Andorra), gelang den Three Lions doch etwas Nicht-Alltägliches.